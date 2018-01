Verbesserter Verkehrsfluss in der Pfuhlgasse

Um den Verkehrsfluss in der Pfuhlgasse in Richtung Zentralplatz zu verbessern wurde in den vergangenen Wochen der Wegweiser des Parkleitsystem einschließlich des vorgezogenen Seitenraums in Richtung Löhrstraße versetzt. Hierdurch steht dem in Richtung Viktoriastraße rechtsabbiegendem Fahrzeugverkehr an der Kreuzung Pfuhlgasse/Görgenstraße/Clemensstraße nun eine größere Straßenfläche zur Verfügung, um die im Ampelbereich auf Geradeausfahrt wartenden Fahrzeugen passieren zu können.

Die Arbeiten für den vorgezogen Seitenraum sind abgeschlossen und die Beschilderung entsprechend angepasst. Der Wegweiser des Parkleitsystems wird in den nächsten Tagen am neuen Standort errichtet.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 26.01.2018