Vallendarer Löwen reisen nach Saulheim

Nach dem spielfreien Wochenende steht für den HV Vallendar am kommenden Samstag, 15.10.2016 ein Auswärtsspiel bei der SG Saulheim auf dem Programm.

Die Rheinhessen stehen mit 4:6 Punkten derzeit auf dem 10. Tabellenplatz und mussten am vergangenen Spieltag beim Meisterschaftsfavoriten TuS KL-Dansenberg eine deutliche Niederlage hinnehmen.

Die Vallendarer Löwen hingegen belegen nach dem grandiosen Saisonstart mit 7:3 Punkten den 3. Platz der Oberliga-RPS. Vor allem bei den deutlichen Heimsiegen gegen die Spitzenteams aus Budenheim und Saarpfalz haben die Löwen gezeigt, zu welchen Leistungen das junge Team um Coach Wolfgang Reckenthäler im Stande ist. Dennoch werden sich die Jungs vom HVV nicht zurücklehnen, sondern wollen auch beim Auswärtsspiel in Saulheim erfolgreich sein.

Die Rheinhessen gelten als sehr heimstark, sodass die Vallendarer Löwen nicht unbedingt als Favorit in die Partie gehen. Kapitän Oliver Lohner „Mit Saulheim haben wir uns in den letzten Jahren richtig spannende Spiele geliefert. In der vergangenen Saison endeten beide Partien unentschieden, es waren zwei Duelle auf absoluter Augenhöhe. Gerade in solchen Spielen entscheidet schlussendlich die Tagesform.“

Der HVV geht gut vorbereitet und hochmotiviert in die anstehende Partie. Mit einem Sieg könnten sich die Löwen in der Spitzengruppe der Oberliga festsetzen und mit breiter Brust das erste Rheinland-Derby gegen die HSG Kastellaun/Simmern am Freitag, 21.10.2016 um 19.30 Uhr in der Sporthalle auf dem Mallendarer Berg in Vallendar bestreiten.

Quelle: HV Vallendar

veröffentlicht am: 10.10.2016