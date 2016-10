Vallendarer Löwen demontieren Spitzenreiter Saarpfalz

Was ein Abend für die Handballer des HV Vallendar, mit 32:26 fegten die Rheinländer am Samstagabend die VTZ Saarpfalz aus der Sporthalle auf dem Mallendarer Berg. Mit der VTZ Saarpfalz stellte sich an diesem Abend der Tabellenführer vor, um seine Visitenkarte abzugeben. Die Löwen wollten mitspielen und die Rosenstädter mächtig ärgern. Trainer Wolfgang Reckenthäler: „Vor dem Spiel habe ich den Jungs die Geschichte von dem Hasen und dem Igel erzählt. Wir wollten genauso sein wie der Igel, der den Gästen immer einen Schritt voraus und vor allem schneller – mit den Beinen und im Kopf – ist.“

In der Anfangsphase klappte dies aber nur bedingt, die Gäste fanden gut in die Partie und kamen durch den starken Mittelmann Martin Mokris immer wieder zu Toren. Nach sieben Minuten führte die VTZ mit 4:2. Doch dann drehte der Gastgeber in Unterzahl auf. Innerhalb kürzester Zeit glich der HVV aus und konnte nach gut 15 Minuten mit 9:5 in Führung gehen. Saarpfalz gelang zwar nochmals der Anschluss auf 9:8, doch ab da war nur noch der HVV am Drücker und setzte sich erneut ab. Innerhalb von zwei Minuten zogen die Löwen auf 15:10 davon, gekrönt von einem Kunstwurf von Linksaußen Tim Meder. Stefan Baldus hämmerte einen Schlagwurf aus dem Rückraum dermaßen unter die Latte, dass man es noch außerhalb der Halle hören konnte. Die VTZ-Abwehr wirkte verunsichert und auch die beiden Torhüter Serr und Klöckner hatten einen rabenschwarzen Tag erwischt. VTZ-Coach Grgic hatte die beiden zu diesem Zeitpunkt bereits 3 Mal hin und her gewechselt. Bis zur Halbzeit hielten die Hausherren die Führung und mit dem Spielstand von 17:12 ging es in die Kabine.

Trainer Wolfgang Reckenthäler lobte sein junges Team für die konsequente Chancenverwertung. Im zweiten Durchgang wollte man die Abwehr noch mehr stabilisieren und besonders das Zusammenspiel der Gäste mit dem Kreisläufer unterbinden. Das Tempo sollte weiterhin am Maximum gehalten werden, um dann den erspielten Vorsprung verwalten zu können.

Tatsächlich legte Vallendar nach der Pause los wie die Feuerwehr und setzte sich umgehend auf 20:13 (35. Minute) ab. Saarpfalz konnte nicht verkürzen und zwei Minuten später zündeten die Löwen erneut ihren gefürchteten Turbo. Satte fünf Tore in Serie erzielten die Rheinländer und setzten sich 20 Minuten vor dem Ende auf 26:15 ab, das Spiel schien entschieden. Vallendar verteidigte knüppelhart, konterte eiskalt und agierte im Positionsangriff mit viel Übersicht. Saarpfalz hingegen wirkte ratlos, bei den Gästen wollte an diesem Abend absolut nichts funktionieren. Der Rest des Spiels ist schnell erzählt. Der HVV verwaltete den Vorsprung souverän, 10 Minuten vor Spielende stand es 28:20. Die VTZ agierte nun mit einer offensiven Deckung, was sichtlich fruchtete. Doch mehr als eine kleine Ergebniskorrektur war nun nicht mehr drin. Unter großem Jubel und stehenden Ovationen brachte man einen sicheren 32:26-Heimsieg über die Ziellinie. In den Gesichtern der Gäste war nur Fassungslosigkeit zu sehen, die Löwen hingegen feierten ausgelassen mit ihrem tollen Publikum.

Trainer Wolfgang Reckenthäler resümiert: „Wir haben heute toll gespielt und können stolz auf uns sein. Das war unser bisher stärkstes Spiel. Die Mannschaft hat sich sehr gut entwickelt und sich die jüngsten Erfolge redlich verdient. Aber wir müssen auch realistisch bleiben, wir wollen weiterhin so früh wie möglich den Klassenerhalt sichern. Diese Liga ist wie immer extrem eng, wir müssen weiter hart arbeiten. Heute genießen wir aber den Sieg in vollen Zügen, nächstes Wochenende ist spielfrei und dann geht es nach Saulheim.“

Spielmacher Merlin Busse: „Wir wollten Saarpfalz heute richtig ärgern, ein unangenehmer Gegner sein und genau das haben wir geschafft. In der Abwehr haben wir den Grundstein gelegt und uns vorne gute Chancen herausgespielt. Im Laufe der ersten Halbzeit ist unser Selbstvertrauen gewachsen und dann war jeder Wurf ein Treffer.“

Und Kapitän Oliver Lohner ergänzt: „Im Moment läuft es einfach gut, unsere Defensive ist ein Bollwerk, man hat schon gemerkt, dass die VTZ mit großem Respekt angereist ist. Endlich haben wir auch mal wieder über 30 Tore geworfen und ein echtes Feuerwerk abgebrannt. In unserer eigenen Halle sind wir immer schwer zu schlagen, dass musste am ersten Spieltag schon Budenheim leidvoll erfahren. Wir wollen die nächsten Wochen weitermachen wie bisher, das war ein geiler Abend.“

Am kommenden Wochenende haben die Löwen spielfrei, ehe es dann am Samstag, 15.10.2016 zur SG Saulheim geht. Die Rheinhessen stehen momentan mit 4:4 Punkten auf dem 9. Tabellenplatz und befinden sich damit durchaus in Schlagdistanz der Löwen. Hierbei hofft der HV Vallendar wieder auf die tolle Unterstützung der besten Fans der Liga.

Es spielten für den HVV: Burgard, S. Stein und Schenk (alle im Tor), Baldus (6), Woods (8/4), Hertz (5), Busse (3), Meder (3), D. Stein (3), Lohner (2), Orelj (2), Offermann, J. Schleier, Graulich.

Quelle: HVV

veröffentlicht am: 04.10.2016