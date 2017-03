Vallendarer Löwen bleiben das Maß aller Dinge im Rheinland

Es gibt diese magischen Abende im Sport, die schreiben ihre ganz eigenen Geschichten. Was am vergangenen Freitag in der IGS Sporthalle in Kastellaun passierte, passte genau in diese Kategorie. Es war beispielsweise die Geschichte des Kilian Graulich – doch dazu später mehr.

Das Aufeinandertreffen zwischen der HSG Kastellaun/Simmern und dem HV Vallendar wird gerne als das „kleine Derby“ in der RPS-Oberliga bezeichnet, doch diese Partie hatte den Begriff Derby redlich verdient.

Es war ein Spiel, geprägt von unglaublichem Kampf, Leidenschaft, Klasse und Spannung. Beide Teams lieferten sich einen herausragenden Fight, mit dem besseren Ende für die Vallendarer Löwen. Um 20:00 Uhr war es dann angerichtet, die HSG fuhr das komplette Ensemble aus Musik, Lichtershow und Maskottchen auf – eine Atmosphäre wie bei den ganz Großen.

In der ausverkauften Halle kochte die Stimmung von der ersten Minute an, auf den Rängen und auf dem Feld. Bereits nach 30 Sekunden lagen die beiden Kreisläufer Lohner und Kulovic auf dem Boden, ein Kampf, welcher die kompletten 60 Minuten andauern sollte. Die HSG legte vor und konnte sich zunächst mit zwei Treffern absetzen. Überraschenderweise agierte Kastellaun mit einer etwas offensiveren Abwehrreihe, was die Löwen-Akteure zunächst sichtlich irritierte. Der HVV verhielt sich zu statisch, ging nicht genug in die Tiefe und leistete sich unvorbereitete Fehlwürfe. Die Gastgeber nutzten dies mit schnellen Gegenstößen über Rechtsaußen Spreda gut aus, sodass sie knapp in Führung gingen.

Eigentlich sollte Merlin Busse bei den Vallendarern gar nicht auflaufen, er hatte die gesamte Woche krankheitsbedingt nicht trainiert und war immer noch stark angeschlagen. Aber besondere Umstände erfordern besondere Maßnahmen. Busse betrat das Feld und schlagartig war es ein anderes Spiel seiner Mannschaft. Plötzlich spielten die Löwen im Angriff mit Tempo, erarbeiteten sich Chancen und erzwangen Strafwürfe. Die Trefferquote stimmte nun, sodass die HSG ihren Routinier Mario Percin aus dem Tor nahm und fortan Julian Kölsch zwischen den Pfosten stand – Percin kehrte auch nicht wieder zurück. Später sagten einige Löwen-Spieler, dass dieser Wechsel mitentscheidend für den positiven Spielausgang war. Woods bediente Kölsch direkt mit einem Leger vom Siebenmeterpunkt, dann lupfte Graulich über ihn und auch danach blieb er eher glücklos.

Die Abwehr des Tabellensechsten stand nun deutlich besser, Dominik Stein unterband die Kreuzbewegungen der Hausherren wann immer er konnte und bearbeitete HSG-Spielmacher Zigelis mit all seiner Kraft. Der ebenfalls eingewechselte Simon Stein, der später zu einem der Matchwinner avancieren sollte, zeigte starke Paraden und leitete schnelle Gegenstöße ein. Doch in den letzten zehn Minuten von Durchgang eins leistete sich Vallendar einige vermeidbare Zeitstrafen. Reckenthäler brachte in Unterzahl einen zusätzlichen Feldspieler, doch seine Mannen spielten diese taktische Maßnahme nicht clever aus. Im Gegenteil, Kastellaun erzielte so zwei Treffer ins völlig leere Tor. Dadurch gingen die Krokodile wieder in Führung und retteten einen knappen Vorsprung in die Pause – da stand es 12:13 aus Sicht des HVV.

In der Kabine sprach Reckenthäler seiner Mannschaft viel Mut zu und korrigierte nur einige Kleinigkeiten. Insbesondere gab er einige Tipps mit auf den Weg, um die offensive HSG-Defensive zu überlisten. Mit der Abwehr zeigte sich der Trainer-Veteran durchaus zufrieden. Er forderte vor allem ein noch höheres Tempo, da man davon ausging, dass einige HSG-Akteure da wohl nicht mithalten konnten.

Nach dem Seitenwechsel war es dann direkt ein offener Schlagabtausch, Vallendar eröffnete mit einem Konter von Dominik Stein – der Ausgleich. Sein Namensvetter Simon Stein vernagelte sein Gehäuse, hielt insbesondere von der Außenposition überragend und warf einen Gegenstoß nach dem anderen.

Dann begann bei Vallendar die große Show des Kilian Graulich – eine der angesprochenen besonderen Geschichten. Graulich wollte eigentlich gar nicht mit nach Kastellaun, da er in dieser Nacht noch eine wichtige Hausarbeit abzugeben hatte. Doch der WHU-Student zeigte Teamgeist, nahm seinen Laptop mit in den Bus, tippte sogar vor dem Aufwärmen noch weiter und war unmittelbar nach Spielende wieder vertieft in seine Präsentation. Zwischendurch machte er eine längere Pause, um die Abwehr der Hunsrücker schwindelig zu spielen. Graulich lief zu Höchstform auf, bediente seine Nebenleute und erzielte selbst 12 Treffer gegen den chancenlosen Kölsch – am Ende war Graulich der Mann des Abends. Seine Dynamik zog den Krokodilen beinahe sämtliche Zähne, den Rest regelten Simon Stein und sein Innenblock.

Die schwindenden Kräfte machten sich bei den Hausherren sichtlich bemerkbar, Routinier Zigelis feuerte immer wieder Frustwürfe ab und auch der junge Laszlo Gilanyi hatte gegen den gut 15 Kilo schwereren Dominik Stein nun nichts mehr zu melden. Die Löwen konnten gezielte Wechsel anbringen, so kam beispielsweise Christopher Jackmuth für knapp 10 Minuten auf die Platte, sodass Merlin Busse sich eine Pause gönnen konnte. Die HSG war platt und Vallendar katapultierte sich mit einem Endspurt auf die Siegerstraße. In den letzten vier Minuten schraubten die Löwen das Ergebnis nochmals deutlich nach oben, Kastellaun ließ die Köpfe hängen. Am Ende stand ein hochverdienter 28:22-Sieg für die Löwen auf der Anzeigetafel, die damit ihren Platz in den Top 6 festigen und Kastellaun tiefer in den Abstiegskampf drücken.

Die Löwen feierten mit ihren Fans minutenlang auf dem Platz der IGS Kastellaun und bestätigten somit, dass sie in dieser Saison unbedingt die beste Mannschaft im Rheinland bleiben wollen.

Am kommenden Samstag, 18.03.2017 ist dann wieder Heimspielzeit auf dem Mallendarer Berg. Um 18:00 Uhr bitten die Löwen Spitzenreiter TuS KL-Dansenberg zum Tanz in der Löwenhöhle. Die Vallendarer wollen dem derzeitigen Tabellenführer gehörig in die Suppe spucken und müssen sich mit so einer Leistung sicherlich nicht verstecken – schon gar nicht in den eigenen vier Wänden.

Es spielten:

HV Vallendar: S. Stein, Burgrad, Schenk (alle im Tor), Graulich (12), Woods (6/3), D. Stein (3), Baldus (2), Busse (2), Offermann (2), Schleier (1), Meder, Lohner, Jackmuth.

HSG Kastellaun/Simmern: Kölsch (1), Percin (beide im Tor), Zigelis (9/6), Spreda (4), Roeckendorf (2), Dämgen (2), Kulovic (1), Gilanyi (1), Faust (1), Wandwig (1), Bubalo, Hess, Müller.

Zuschauer: 400

Quelle: HV Vallendar

veröffentlicht am: 13.03.2017