Neuwied vernetzt die Kinder- und Jugendarbeit digital: Auf dem Online-Portal „up2date-neuwied“ vom städtischen Kinder- und Jugendbüro (KiJub) sind ab sofort alle Spiel- und Jugendplätze der Stadt abrufbar. Lukas Mechenich vom KiJub Neuwied hat im Rahmen seines Freiwilligen Sozialen Jahres alle Standorte besucht, Fotos aufgenommen und die Adressen sowie Beschreibungen auf der Plattform eingepflegt.

Up2date bündelt Informationen rund um die Kinder- und Jugendarbeit in der Stadt und bietet Familien eine zentrale und aktuelle Übersicht über Vereine und Institutionen. Nun wurde das Angebot erweitert: Die neue Spielplatzübersicht zeigt die Plätze in Detailansicht, Listen- und Kartenansicht und lässt sich nach Stadtteilen filtern. So finden Familien, Kinder und Jugendliche schnell passende Angebote in der Nähe oder in anderen Stadtteilen. Die Inhalte werden regelmäßig aktualisiert, damit stets verlässliche Informationen abrufbar sind.

Stefan Caratiola von up2date ruft zum Mitmachen auf: „Wir wollen Vereine und Institutionen dazu motivieren, ihre Angebote, Termine und Neuigkeiten auch selbst auf der Plattform einzutragen.“ Das hat Vorteile: Die teilnehmenden Einrichtungen erhalten einen eigenen Zugang, können ihre Daten selbst pflegen und erreichen gezielt ihre Zielgruppe – mit der Chance, neue Mitglieder zu gewinnen.

Zusätzlich informiert up2date im Bereich „Hilfe & Tipps“ über Fördermöglichkeiten und Zuschüsse für die Kinder- und Jugendarbeit. Weitere Informationen, die Spielplatzübersicht und die Registrierungsmöglichkeit für Vereine finden Interessierte unter www.up2date-neuwied.de.