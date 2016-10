Unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln Auto gefahren

Koblenz/ Untermosel (ots) – Gleich zwei Autofahrer, die unter Drogeneinfluss mit ihren Autos unterwegs waren, wurden am gestrigen Tage (6.10.2016) von Beamtinnen und Beamten der beiden Koblenzer Polizeiinspektionen angehalten. Bei einem gegen 20.40 Uhr auf der B 9 in Fahrtrichtung Süden kontrollierten jungen Mann zeigte ein durchgeführter Drogentest den Konsum von Cannabis an. Zudem führte ein Alko-Test zu einem Ergebnis von 0,3 Promille Alkohol im Blut.

Ebenfalls auf „Cannabis positiv“ reagierte ein Schnelltest, der in der Nacht (23.50Uhr) bei einer Pkw-Fahrerin in Kobern-Gondorf durchgeführt wurde.

Neben der Entnahme einer Blutprobe erwarten beide jeweils zwei Verfahren:

Eines nach dem Straßenverkehrsgesetz wegen Fahren unter Drogeneinfluss, was eine Geldbuße und ein Fahrverbot zur Folge haben kann.

Ein weiteres Verfahren werden Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz, das der Staatsanwaltschaft vorgelegt wird.

veröffentlicht am: 06.10.2016