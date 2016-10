Unter Alkoholeinfluss und ohne Führerschein unterwegs

Koblenz (ots) – Einen Wert von über 2 Promille zeigte der Alko-Test an, der gestern Nachmittag, 13.10.2016, gegen 16.00 Uhr, bei einem Autofahrer durchgeführt wurde, der in der Neuendorfer Straße von Beamtinnen und Beamten der Koblenzer Polizei kontrolliert wurde.

Weil der 47 Jahre alte Mann, der sich derzeit in Koblenz aufhält, zudem nicht im Besitze eines Führerscheins ist, wird gegen ihn nicht nur wegen Fahren unter Alkoholeinfluss, sondern zudem auch wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Auch gegen den Halter des Autos mit dem der 47-Jährige unterwegs war, wurde ein Strafverfahren wegen „Dulden des Fahrens ohne Fahrerlaubnis“ eingeleitet, weil er den Mann mit seinem Auto fahren ließ.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 14.10.2016