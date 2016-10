Unfallverursacher flüchtet – Polizei sucht Zeugen

Koblenz (ots) – Ein Schaden von mehr als 1.000 Euro entstand bei einem Unfall im Koblenzer Stadt-teil Rauental.

Zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen war ein silberner VW-Golf mit Koblenzer Kennzeichen in der Schwerzstraße in Richtung Feuerwehr am rechten Fahrbahnrand geparkt. In dieser Zeit touchierte ein bislang unbekannter Autofahrer vermutlich beim Ein- oder Ausparken den VW und beschädigte hierbei die hintere linke Stoßstange.

Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, flüchtete der Unfallverursacher unerkannt.

Die Polizeiinspektion Koblenz 1 hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die zwischen dem 15.10.2016, 18.00 Uhr und dem 16.10.2016, 11.00 Uhr den Unfall im Rauental beobachteten oder sonstige Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0261/103-0 oder per Mail an pikoblenz1@polizei.rlp.de zu melden.

veröffentlicht am: 17.10.2016