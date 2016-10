Unfallflucht mit erheblichen Folgen

Koblenz (ots) – Ein 28-Jähriger befuhr mit seinem Pkw am gestrigen Donnerstag, 27.10.2016, um 18.20 Uhr die B 42, von Koblenz kommend in Richtung Vallendar. In Höhe der Abfahrt „Im Teichert“ zog er sein Fahrzeug von der mittleren der drei Fahrspuren nach rechts auf die Abbiegespur. Hierbei stieß er gegen einen rechts neben ihm fahrenden Pkw und drückte diesen nach rechts gegen eine Wand. Anschließend setzte er seine Fahrt fort und parkte sein Fahrzeug auf dem Parkplatz eines nahe gelegenen Lebensmittelmarktes. Der „Geschädigte“ folgte ihm und teilte der Polizei den Standort des Unfallflüchtigen mit. Die Beamten konnten den Mann ausfindig machen. Hierbei stellten diese fest, dass der Mann bereits mehrere Gegenstände in dem Discounter gestohlen und in seinem Rucksack verstaut hatte. Doch damit nicht genug. Er stand unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, hatte keinen Führerschein und die Kennzeichen seines Fahrzeugs gefälscht. Auf dem LDK-Kennzeichen war ein Prüfsiegel der Stadt Koblenz aufgeklebt. Dem 28-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, dessen Pkw wurde sichergestellt.

veröffentlicht am: 28.10.2016