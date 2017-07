Unfallflucht in der Koblenzer August-Horch-Straße – Polizei sucht Zeugen

Koblenz (ots) – Der Fahrer eines Lkw fuhr am Sonntag, 16.07.2017, zwischen 20.45 Uhr und 21.53 Uhr auf den neu gebauten Pkw-Parkplatz am Rewe-Zentrallager. Bei der Einfahrt touchierte er die geöffneten und noch nicht betriebsbereiten Ein- und Ausfahrtsschranken. An beiden Schranken entstand hierbei ein Schaden von rund 10.000 Euro. Aufgrund der Reifenspuren kann davon ausgegangen werden, dass der Lkw auf dem besagten Parkplatz wendete und diesen wieder über den Ein- und Ausfahrtsbereich verlassen hat. Hinweise auf den Verursacher liegen nicht vor. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Koblenz 2, Telefon: 0261-1032911 in Verbindung zu setzen.

veröffentlicht am: 17.07.2017