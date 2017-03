Unfall „Im Metternicher Feld“ – Wer fuhr wie?

Koblenz (ots) – Eine leicht verletzte Person und zwei total beschädigte Pkw mit einem Gesamtsach-schaden von rund 20.000 Euro, das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls in Koblenz Metternich, der sich am gestrigen Nachmittag (13. März 2017) ereignete.

Gegen 17.00 Uhr war der Fahrer eines BMW auf der Straße „Im Metternicher Feld“ in Richtung Wendehammer unterwegs. Zeitgleich fuhr aus der Ausfahrt des Parkplatzes in Höhe der dortigen Hausnummer 36 der Fahrer eines VW Golfs in die Straße ein. Nach Aussagen des BMW-Fahrers übersah ihn der Einbiegende und es kam zum Zusammenstraß. Der VW-Fahrer seinerseits erklärte den Polizeibeamten, dass der BWM-Fahrer zu weit auf der linken Fahrspur unterwegs war und es deshalb zum Zusammenstoß kam.

Durch diese unterschiedlichen Angaben zum Unfallhergang, sucht die Polizei neutrale Zeugen, die den Unfall beobachteten.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Koblenz 2 unter der Telefonnummer 0261/103-2911 oder per Mail unter pikoblenz2@polizei.rlp.de entgegen.

veröffentlicht am: 14.03.2017