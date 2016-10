Unfall im Gewerbepark Koblenz Nord – mehrere Verletzte

Koblenz (ots) – Drei glücklicherweise nur leicht verletzte Personen und zwei nicht mehr fahrbereite Autos die von der Unfallstelle abgeschleppt werden mussten – das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am gestrigen Nachmittag (19. Oktober 2016) an der Kreuzung August-Horch-Straße/Carl-Zeiss-Straße ereignete.

Um kurz vor 17.00 Uhr war der Fahrer eines Ford Fiesta aus Richtung Kesselheim kommend auf der August-Horch-Straße unterwegs. An der dortigen Kreuzung wollte gerade ein Mercedes, der aus Richtung „An der Römervilla“ kam, bei Grün in die Carl-Zeiss-Straße abbiegen. Der 18-jährige Fiesta Fahrer übersah sein rot zeigendes Ampellicht und fuhr geradeaus in die Kreuzung ein. Hier stießen beide Autos zusammen.

Der junge Autofahrer erlitt einen Schock. Sowohl die Beifahrerin, als auch eine weitere Mitfahrerin des Mercedes erlitten Prellungen und wurden in ein Koblenzer Krankenhaus verbracht.

veröffentlicht am: 20.10.2016