Unfall auf der L 52 – Auto überschlägt sich

Koblenz (ots) – Ein leicht verletzter Autofahrer und zwei total beschädigte Pkw, das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am gestrigen frühen Morgen auf der L 52 in Höhe der dortigen Autobahnausfahrt ereignete. Gegen 6 Uhr war der Fahrer eines Suzuki von der A 61 kommend in Richtung L 52 unterwegs. An der dortigen Einmündung übersah der Autofahrer einen von links kommenden VW Golf. Der Suzuki-Fahrer versuchte durch Beschleunigung einen Zusammenstoß zu verhindern, wird aber von dem Golf noch im hinteren Bereich touchiert.

Durch diesen Zusammenstoß überschlug sich der Golf und blieb auf der Seite liegen.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Unfallstelle geschleppt werden. Glücklicherweise erlitt der 29-jährige Golffahrer nur leichte Verletzungen.

veröffentlicht am: 20.01.2017