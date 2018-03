Unfall auf dem Friedrich-Ebert-Ring – rund 125.000 Euro Sachschaden

Koblenz (ots) – Zwei total beschädigte Autos und eine – glücklicherweise nur leicht verletzte Person – das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Sonntagabend, 4. März 2018, auf dem Koblenzer Friedrich-Ebert-Ring ereignete.

Gegen halb 8 war der Fahrer eines Audi A 6 auf den Friedrich-Ebert-Ring in Richtung Pfaffendorfer Brücke unterwegs. An einer Kreuzung kam ein Ford Fiesta aus der Hohenzollernstraße. Dessen Fahrer wollte bei grünem Ampellicht geradeaus in die Victoriastraße weiterfahren. Da der Audi-Fahrer die für ihn rot zeigende Amel übersah und weiter fuhr, stieß er auf der Kreuzungsmitte gegen den Ford Fiesta. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Kleinwagen auf den Gehweg geschleudert.

An beiden Pkw lösten die Airbags aus und es entstand Totalschaden.

Mit dem Schrecken und leichten Verletzungen an zwei Fingern kamen die Autofahrer und die weiteren Insassen davon. Die nicht mehr fahrbereiten Unfallautos mussten von der Kreuzung abgeschleppt werden.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 05.03.2018