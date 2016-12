Unfall am Kreisel „Am Bubenheimer Berg“ in Koblenz

Koblenz (ots) – In der Nacht zum Sonntag, 11.12.2016, kam es kurz vor dem Kreisel In den Wiesen – Am Bubenheimer Berg in Koblenz zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Pkw Renault mit polnischem Kennzeichen kam kurz vor dem Kreisel, aus Richtung des dortigen Industriegebiets kommend, nach rechts von der Fahrbahn ab. Durch den Aufprall am Bordstein und das anschließende Durchfahren des unwegsamen Geländes beschädigte er sein Fahrzeug stark im Frontbereich. Ihm gelang es, trotz des erheblichen Schadens noch rund 250 m weiter auf ein unbefestigtes Grundstück zu fahren und sein Fahrzeug dort abzustellen. Dort verlor der Pkw das gesamte Motoröl. Der Fahrer flüchtete. Hinweise zum Unfallhergang oder zum Fahrer nimmt die Polizeiinspektion Koblenz 2, Telefon 0261-1032911, entgegen.

veröffentlicht am: 12.12.2016