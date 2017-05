Unbekannter stiehlt Portemonnaie und radelt davon

Koblenz (ots) – Am gestrigen Dienstag (16. Mai 2017) wurde einer Frau am Lahnsteiner Rheinufer die Handtasche entrissen und die darin befindliche Geldbörse gestohlen. Gegen 13.00 Uhr kam der Dieb mit seinem Fahrrad auf die an der Rheintreppe sitzenden Frau zu, und setzte sich neben sie. Nachdem er sie ansprach und anzügliche Bemerkungen machte, wollte die 41-Jährige gehen. Daraufhin entriss der Unbekannte ihre Handtasche und machte sich auf dem Fahrrad in Richtung Braubach davon. Während der Fahrt durchwühlte er seine Beute, nahm das Portemonnaie heraus und warf die Handtasche weg. Unerkannt konnte Mann mit seinem dunklen Treckingrad in Richtung Lahnsteiner Innenstadt flüchten. Der Dieb wurde wie folgt beschrieben:

– etwa 45 – 50 Jahre alt

– schlank

– kurze, dunkelblonde bis graue Haare

– sprach deutsch ohne Akzent.

Am gestrigen Mittag trug er eine Jeanshose und ein dunkelgraues T-Shirt. Auch führte er eine Umhängetasche mit, die er quer über die Schulter gezogen und mit einem zusätzlichen Bauchgurt befestigt hatte. Auffallend war ein Bluterguss am rechten Auge.

Die Kriminalpolizei Koblenz hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtete haben oder sonstige Hinweise zu dem geflüchteten Dieb machen können, sich unter der Telefonnummer 0261/103-0 oder per Mail an kdkoblenz@polizei.rlp.de zu melden.

veröffentlicht am: 17.05.2017