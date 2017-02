Unbekannte Substanz verursacht Beschwerden bei Schülern der BBS Lahnstein

Koblenz (ots) – Aktuell kommt es zu einem Einsatz in der berufsbildenden Schule in Lahnstein. Gegen 11:49 Uhr teilte die Schulleitung hiesiger Polizeidienststelle mit, dass einige Schüler über Atembeschwerden und Reizhusten klagen würden. Es wird vermutet, dass in den Fluren Pfefferspray oder Reizgas versprüht wurde. Die Schule wurde kurzfristig evakuiert. Das Gelände ist weiträumig abgesperrt. Derzeit überprüft der Gefahrstoffzug der Feuerwehr Lahnstein das Gebäude auf mögliche Gefahrstoffe. Der ärztliche Rettungsdienst ist ebenfalls mit mehreren Fahrzeugen, sowie einem Notarzt vor Ort. Zurzeit bitten wir von weiteren Nachfragen abzusehen. Es wird zeitnah nachberichtet.

veröffentlicht am: 16.02.2017