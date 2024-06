Am Freitag, dem 28.06.2024, wird von 16:00 Uhr bis ca. 01:00 Uhr wegen der Sportveranstaltung „B2RUN“ in der Koblenzer Neustadt die Fahrspur in Richtung Zentralplatz gesperrt. Aus diesem Grund werden die koveb-Linien 5/15, 6, 7, 8, 9 und 10 umgeleitet.

Umleitungen

Linie 5/15 in Richtung Asterstein:

Vom Hauptbahnhof über die Hohenzollernstraße, rechts in den Friedrich-Ebert-Ring zur Ersatzhaltestelle Pfaffendorfer Brücke.

Linien 6, 9 und 10:

Von der Pfaffendorfer Brücke geradeaus zur Ersatzhaltestelle „Rhein-Mosel-Halle Steig E“, über den Friedrich-Ebert-Ring, rechts in die Viktoriastraße bis zur Haltestelle „Zentralplatz/Forum Steig A“. Die Haltestellen „Stadttheater/Schloss“ und „Zentralplatz/Forum Steig L“ werden nicht angefahren.

Linie 7 in Richtung Globus:

Vom Hauptbahnhof über die Hohenzollernstraße zur Haltestelle „Zentralplatz/Forum Steig A“. Die Haltestellen „Rhein-Mosel-Halle“ und „Stadttheater/Schloss werden nicht angefahren.

Linie 8:

Von der Pfaffendorfer Brücke geradeaus zur Ersatzhaltestelle „Rhein-Mosel-Halle Steig E“, über den Friedrich-Ebert-Ring, rechts in die Viktoriastraße bis zur Haltestelle „Zentralplatz/Forum A“ und weiter zum Hauptbahnhof. Die Haltestelle „Christuskirche“ wird nicht angefahren.

Bus-Shuttles

Für Teilnehmende und Zuschauer des B2RUN bietet die koveb zwei kostenlose Buspendelverkehre an. Der Einsatz erfolgt von 15:30 Uhr bis 23:30 Uhr jeweils im 15-Minuten-Takt.

Wegstrecke Busshuttle 1:

Ab P+R Parkplatz P1 (Winninger Straße, Metternich) über P2 (Kurt-Schumacher-Brücke, Rauental), P3 (Peter-Klöckner-Straße, Rauental) und P4 (Ludwig-Erhard-Straße, Rauental), weiter zum Peter-Altmeier-Ufer bis zur eigens eingerichteten Haltestelle „Am Saarplatz“ und zurück.

Die P+R Parkplätze sind mittels Roter-Punkt-Parkleitsystem ausgeschildert.

Wegstrecke Busshuttle 2:

Ab Firmenparkplatz ZF (Züchnerstraße, Kesselheim) Richtung Innenstadt bis zur Haltestelle „Altengraben“ (in Fahrtrichtung Löhr-Center).