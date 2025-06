Am Freitag, dem 27.06.2024, wird von 16:00 Uhr bis ca. 20:00 Uhr wegen der Sportveranstaltung „B2RUN“ in der Koblenzer Neustadt die Fahrspur am Mainzer Tor in Richtung Stadttheater gesperrt. Aus diesem Grund wird die koveb-Linie 5/15 wie folgt umgeleitet:

Umleitung Linie 5/15 Richtung Asterstein

• Ab „Hauptbahnhof“ über die Hohenzollernstraße mit Halt an der „Christuskirche“

• Weiter über den Friedrich-Ebert-Ring zur Ersatzhaltestelle „Rhein-Mosel-Halle“ auf der Brückenzufahrt zur Pfaffendorfer Brücke

• Ab hier normale Linienführung