Nach dem Rückbau der Tiefgaragen rund um die Wohnhäuser in der Fritz-Michel-Straße entstehen bald neue, vielfältig nutzbare Freiflächen. Um diese Aufwertung des Wohnumfelds im Sinne der Anwohnerinnen und Anwohner zu gestalten, fand bereits im Jahr 2022 eine umfassende Beteiligung statt. Die zentrale Frage lautete: Was braucht es, um das nachbarschaftliche Miteinander vor Ort zu stärken?

Die Ergebnisse dieser Befragung wurden der Koblenzer Wohnbaugesellschaft mbH sowie einer beauftragten Landschaftsarchitektin übergeben. Auf Grundlage der zahlreichen Anregungen wurden Gestaltungskonzepte entwickelt, die die Bedürfnisse der Bewohnerschaft bestmöglich aufnehmen und gleichzeitig auf die örtlichen Gegebenheiten abgestimmt sind.

Die aktuellen Planungen werden am 22. Oktober ab 15 Uhr vor Ort vorgestellt. Interessierte Bürgerinnen und Bürger sind herzlich eingeladen, sich über die geplanten Maßnahmen zu informieren und mehr über den vorgesehenen Zeitplan für die Bauarbeiten zu erfahren.

Neben der inhaltlichen Vorstellung lädt die Wohnbaugesellschaft gemeinsam mit Partnern auch zu einem kleinen Nachbarschaftsfest ein – mit Kaffee, Kuchen sowie verschiedenen Mitmachangeboten für Kinder und Jugendliche. Ziel ist es, nicht nur über den Stand der Dinge zu informieren, sondern auch den gemeinschaftlichen Gedanken weiter zu fördern.

Veranstaltungsdaten:

Mittwoch, 22. Oktober 2025

15 – 17 Uhr

Parkplatz neben der Fritz-Michel-Straße 15