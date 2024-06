Statt Geschenke, die möglicherweise nur von kurzer Dauer sind, setzt Oberbürgermeister David Langner bei den Abschiedsgeschenken für Kolleginnen und Kollegen aus dem Koblenzer Stadtvorstand nunmehr auf Nachhaltigkeit: Nachdem vor Kurzem der Ende April aus seinem Amt ausgeschiedene Baudezernent Bert Flöck auf dem Reichenspergerplatz eine für ihn gepflanzte Berg-Kirsche angießen durfte, ist nun auch das Abschiedsgeschenk für Dr. Margit Theis-Scholz offiziell übergeben worden.

Die ehemalige Bildungs- und Kulturdezernentin, die im Dezember 2023 in den Ruhestand eingetreten ist, konnte nun in ihrem Wohnstadtteil Pfaffendorf eine Ulme der Sorte Ulmus Rebona entgegennehmen. Der bereits rund 20 Jahre alte Baum, der laut Stadtbaummanager Stephan Dally gegen das Ulmensterben resistent ist, wurde bereits im Frühjahr im Bereich zwischen Gerbergasse und Kirchgasse angepflanzt und nunmehr auch offiziell von Oberbürgermeister David Langner, Dr. Margit Theis-Scholz und dem Leiter des städtischen Eigenbetriebs Grünflächen- und Bestattungswesen Andreas Drechsler angegossen.

Die frühere Bildungs- und Kulturdezernentin, an deren Amtszeit nunmehr auch eine Plakette am Baumstandort erinnert, freute sich sehr über das Baumgeschenk, von dem in den kommenden Jahrzehnten und womöglich Jahrhunderten viele Leinpfadbesucherinnen und -besucher in Pfaffendorf profitieren sollen. Laut Stadtbaummanager Stephan Dally können Ulmen nämlich mehrere Hundert Jahre alt werden.

Bildunterzeile:

Gemeinsam gossen am Leinpfad in Pfaffendorf (von links) Oberbürgermeister David Langner, Dr. Margit Theis-Scholz, Werkleiter Andreas Drechsler und Stadtbaummanager Stephan Dally die Ulme, die als Geschenk zum Abschied für die ehemalige Bildungs- und Kulturdezernentin gepflanz wurde, an. Foto: Stadt Koblenz/Andreas Egenolf