Minski lockt auch im August mit toller Filmauswahl ins Kino

Wer sich mittwochabends um acht Uhr in der Neuwieder Schauburg, Heddesdorfer Str. 84, einfindet, der befindet sich direkt am Puls der Zeit der Filmkunst. Denn nicht ohne Grund wird das Programmkino Minski seit beinahe zwei Jahrzehnten in bester Regelmäßigkeit für seine sorgfältige Filmauswahl ausgezeichnet. Auch im August hat das Erfolgsteam hinter dem Minski wieder ein überaus sehenswertes Filmprogramm zusammengestellt:

Los geht es am 7. August mit einem eindringlichen Filmportrait: Joan Baez ist seit über 60 Jahren eine der bekanntesten Stimmen der US-Popkultur. Doch die Folksängerin ist viel mehr als das. In der filmischen Hommage „Joan Baez – I am a noise“ kommt ihr Engagement in der Bürgerrechtsbewegung mit Martin Luther King ebenso zur Sprache wie ihre schmerzliche Beziehung mit Bob Dylan.

Auf den ersten Blick sind Fanny und Jean ein wahres Traumpaar – jung, wohlhabend und erfolgreich. Doch für Jean ist die schöne Fanny mehr eine Trophäe als seine Partnerin. Als Fanny zufällig ihren alten Schulfreund Alain wiedertrifft, entwickelt sich zwischen beiden schnell eine Affäre, was eine Vielzahl an Verwicklungen und detektivische Nachforschungen von beiden Seiten zur Folge hat, denn auch Jeans Weste ist nicht unbefleckt. „Ein Glücksfall“ läuft am 14. August im Neuwieder Mittwochskino.

„Die Eiche“ bildet den Lebensraum von unzähligen kleinen und großen Säugetieren, Vögeln und Insektenarten, die – wie im Fall des Eichhörnchens oder des Eichelhähers – zum Teil sogar nach ihr benannt sind. In einem faszinierenden Dokumentarfilm wird am 21. August die Geschichte verschiedener Tierarten erzählt, die auf, an, unter und von der Eiche leben.

In „Aftersun“ reist das Minski-Publikum am 28. August gemeinsam mit der Film-Protagonistin Sophie in die Vergangenheit. Durch puren Zufall fällt der Anfang 30-Jährigen eine alte Videokassette in die Hände. Auf der 20 Jahre alten VHS befindet sich Filmmaterial einer Urlaubsreise mit ihrem Vater an die türkische Mittelmeerküste. Diese Aufnahmen versetzen sie schlagartig in ihre Kindheit zurück – in eine Zeit, die durch die Trennung ihrer Eltern und den Umzug ihres Vaters von Schottland ins weit entfernte London bestimmt ist.

„Mittwochs ins Kino“ – das Minski ist eine Kooperation zwischen dem städtischen Jugendamt, der Volkshochschule der Stadt Neuwied sowie den Filmtheaterbetrieben Weiler. Kinokarten können über eine Online-Buchung zur Sitzplatzreservierung auf www.kinoneuwied.de oder an der Abendkasse erworben werden.