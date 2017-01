TTC Zugbrücke Grenzau – TTC Fortuna Passau

2. Bundesliga Samstag, 28.01.2017, 18:30 Uhr

Grenzau II will als Außenseiter Passau überraschen

Nach der vergebenen Chance auf einen Auswärtssieg beim 1. FC Köln will die Zweitliga-Reserve des TTC Zugbrücke Grenzau jetzt nachlegen. Die Brexbachtaler waren mit einem 6:4-Sieg gegen Borussia Dortmund in die Rückrunde gestartet, konnten bei der 4:6-Niederlage in der Domstadt jedoch nicht komplett überzeugen. Die nächste Aufgabe wird jedoch noch einmal schwieriger: Grenzau II empfängt am Samstag ab 18.30 Uhr in der heimischen Zugbrückenhalle den starken Tabellenvierten TTC Fortuna Passau.

Fünf Siege, zwei Unentschieden, vier Niederlagen – die bayerischen Gäste haben aktuell 12:10-Punkte auf dem Konto. Zwei davon stammen aus dem Hinspiel, als Grenzau beim 0:6 chancenlos war. Allerdings war das Team aus dem rheinischen Westerwald auch nicht in Bestbesetzung angereist: Spitzenspieler Alberto Mino stand parallel im Kader des Bundesligateams und hatte die Reise nach Passau nicht mit angetreten.

„Wir wollen im Rückspiel zeigen, dass wir besser sind als es das Ergebnis aus dem Hinspiel darstellt“, sagt TTCRoutinier Jörg Schlichter. „Gleichwohl wissen wir natürlich, dass wir gegen Passau auch in Bestbesetzung in der Rolle des Außenseiters sind.“ Mit einem Sieg in Köln hätte man die Situation in der Tabelle ungleich angenehmer gestalten können. So aber bleibt Grenzau II derzeit mit 5:17-Punkten Schlusslicht der 2. Bundesliga. Die Brexbachtaler sind punktgleich mit dem Tabellenneunten TTC Frickenhausen und liegen nur zwei Pluspunkte hinter dem Achten TV Hilpoltstein.

Die Fortuna aus Passau ist mit zwei klaren Erfolgen in das Jahr 2017 gestartet. Das 6:2 im Heimspiel gegen den TTC Bad Homburg und das 6:1 auswärts beim TTC Frickenhausen unterstreichen die starke Form der Gäste. Die wollen wieder näher heranrücken an das Spitzentrio der 2. Bundesliga, dafür braucht man jedoch einen Sieg in Grenzau.

Mit Spitzenspieler Can Akkuzu hat die Fortuna einen überragenden Einzelspieler in ihren Reihen, der eine starke 15:2-Bilanz vorweisen kann. Ebenfalls positiv in seiner Bilanz ist die Nummer drei im Team, Frane Tomislav Kojic (9:8). Ausgeglichen konnte bisher Tamas Lakatos seine Einzel gestalten (10:10), während auch die nominelle Nummer vier Frantisek Krcil mit sechs Einzelsiegen bei zehn Niederlagen bereits fleißig punkten konnte. Es wird also erneut darauf ankommen, wie beim Heimsieg gegen Dortmund eine geschlossene Mannschaftsleistung abzurufen, will man erfolgreich sein. Nur wenn alle TTC-Akteure Punkte sammeln, könnte eine Überraschung möglich sein.

Quelle: TTC Zugbrücke Grenzau

Foto: Wolfgang Heil

veröffentlicht am: 23.01.2017