TTC Zugbrücke Grenzau – Schwere Aufgabe in Saarbrücken

Sonntag, 06.11.2016, 15 Uhr

1. FC Saarbrücken TT – TTC Zugbrücke Grenzau

Schwere Aufgabe für den TTC in Saarbrücken

Die Aufgaben werden nicht einfacher, und dennoch reist der TTC Zugbrücke Grenzau guter Dinge zum nächsten Auswärtsspiel in der Tischtennis-Bundesliga. Die Brexbachtaler sind am Sonntag, 6. November, um 15 Uhr beim 1. FC Saarbrücken TT zu Gast.

Eine 1:3-Niederlage gegen den Spitzenreiter aus Fulda-Maberzell – auch am vergangenen Wochenende wollte er noch nicht gelingen, der zweite Saisonsieg für den TTC. Der hat von sechs Saisonspielen bisher fünf verloren, dennoch bleibt TTC-Cheftrainer Dirk Wagner ruhig. „Wir müssen das nüchtern betrachten. Wir wissen, dass wir vor schweren Aufgaben stehen und alles abrufen müssen, um Spiele zu gewinnen. Wichtig ist aber, dass wir stetig weiter daran arbeiten, uns zu verbessern.“

Das galt auch für die Trainingswoche nach der Niederlage gegen den Spitzenreiter – ein Spiel, in dem das Team aus dem rheinischen Westerwald ersatzgeschwächt angetreten war. Der junge Japaner Kohei Sambe, die etatmäßige Nummer zwei im Team, war bei den Universitätsmeisterschaften in seiner japanischen Heimat gefordert. Für ihn war Alberto Mino aus dem Zweitligateam aufgerückt.

„In dieser Woche können wir nun alle in Ruhe und gemeinsam trainieren und an der Form arbeiten“, sagte Wagner. „Auch Kohei Sambe wird rechtzeitig zum Team stoßen. Und dann bereiten wir uns in aller Ruhe auf die schwere Partie in Saarbrücken vor.“

Die Gastgeber aus dem Saarland hatten in der Vorwoche beim SV Werder Bremen mit 6:1 gewonnen und dabei zumdritten Mal in dieser Saison den Tisch als Sieger verlassen. Lediglich in Fulda (1:3) und gegen Düsseldorf (1:3) hatte der 1. FC verloren.

Und das, obwohl Spitzenspieler Tiago Apolonia bisher noch seiner Form hinterher läuft. Der Portugiese hat bisher alle sechs Einzel der Saison verloren. Dafür holen derzeit andere die Kohlen aus dem Feuer – Patrick Franziska etwa, mit einer 5:1-Bilanz derzeit erfolgreichster Akteur der Saarländer in der Bundesliga. Ebenfalls positive Bilanzen können Patrick Baum (2:1) und Bojan Tokic (4:3) aufweisen.

„Saarbrücken wird eine ganz schwere Aufgabe, aber sicherlich auch wieder ein ganz anderes Spiel“, sagt Wagner.„Tiago Apolonia ist noch auf der Suche nach seiner Form. Patrick Franziska hat in der Vorsaison gegen Liang Qiu verloren. Wir können da relativ frei aufspielen und schauen Mal, was möglich ist.“

Quelle: TTC Zugbrücke Grenzau e.V.

Foto: Wolfgang Heil

veröffentlicht am: 01.11.2016