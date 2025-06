Trunkenheit im Straßenverkehr

Linz/Rhein (ots) – Am 17.06.2025 kontrollierte eine Streife gegen 09:05 Uhr einen 44-jährigen Fahrzeugführer in der Asbacher Straße in Linz/Rhein. Im Rahmen der Kontrolle konnte Alkoholgeruch wahrgenommen werden und eine Atemalkoholmessung bestätigte den Verdacht der Beamten. Der Fahrzeugführer stand mit 1,99 Promille deutlich unter Alkoholeinfluss. Ihm wurde anschließend eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde sichergestellt.