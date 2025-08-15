Auf dem Wochenmarkt in Lay fand eine Informations- und Beratungsaktion der Initiative „Sicherheit in unserer Stadt“ statt. Gemeinsam mit den ehrenamtlichen Seniorensicherheitsberaterinne n Anne Plato und Nicola Letz stand die Geschäftsstellenleiterin der Initiative, Natalie Bleser, zahlreichen interessierten Bürgerinnen und Bürgern für Fragen rund um das Thema Kriminalprävention zur Verfügung.

Die Aktion war trotz der sommerlichen Temperaturen gut besucht – viele Marktbesucher nutzten die Gelegenheit, um sich individuell beraten zu lassen. Im Fokus standen Themen wie Einbruchsschutz, Telefon- und Onlinebetrug sowie das richtige Verhalten in Gefahrensituationen.

Ziel der Aktion war es, mit den Menschen persönlich ins Gespräch zu kommen, Fragen zur Sicherheit im Alltag zu beantworten und praktische Tipps zur Vorbeugung von Straftaten zu geben.

Die Initiative bedankt sich bei allen Beteiligten und freut sich auf weitere Aktionen im Stadtgebiet.

Fotos: Sabine Wieneke (Seniorensicherheitsberaterin der Stadt Koblenz) v.l. Anne Plato, Natalie Bleser, Nicola Letz