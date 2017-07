Transporter überschlägt sich am Kühkopf

Koblenz (ots) Am Montag, 24.07.2017 kam es gegen 17.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Hunsrückhöhenstraße, der zu einigen Verkehrsbehinderungen im abendlichen Berufsverkehr führte. In Höhe der Zufahrt zum Kühkopf verlor der Fahrer eines Transporters bei Starkregen die Gewalt über sein Fahrzeug. Er, der aus Koblenz kommend in Richtung Waldesch unterwegs war, kam in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug überschlug sich mehrfasch und kam auf der linken Seite, quer zur Fahrbahn liegend, zum Stillstand. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 10.000.- Euro. Die Abschlepp- und Reinigungsarbeiten waren um 19.15 Uhr beendet. Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 25.07.2017