Träume – ein Konzert des Fachbereichs Gesang/Musiktheater

Samstag 10.März 2018, Musikschule der Stadt Koblenz, Hoevelstraße 6, Konzertsaal

Ein traumhafter Abend erwartet alle gesangsinteressierten Zuhörer am 10. März. Der Fachbereich Gesang und Musiktheater präsentiert Singen in den unterschiedlichsten Facetten des Klassik- und Popbereiches.

Mal unterhaltsam, mal ernst, melancholisch oder ausgelassen und fröhlich – das Programm bietet Unterhaltsames für jeden Musikgeschmack und in jedem Fall: Raum zum Träumen.

Beginn ist 19 Uhr, der Eintritt ist frei.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 28.02.2018