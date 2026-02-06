Boppard zeigt sich seinen Gästen am liebsten persönlich – und dafür sucht die Tourist-Information engagierte Gästeführerinnen und Gästeführer. Mit einer neuen Kampagne spricht die Tourist-Information Boppard Menschen an, die Freude daran haben, anderen ihre Stadt näherzubringen, gerne kommunizieren und Boppard aus unterschiedlichen Perspektiven erlebbar machen möchten.

Gesucht werden offene, zuverlässige Persönlichkeiten ab 18 Jahren – ganz gleich, ob Studierende, Berufstätige oder Ruheständler. Besonders willkommen sind mehrsprachige Interessierte, auch mit Blick auf die bevorstehende Bundesgartenschau (BUGA) 2029, die viele internationale Gäste ins UNESCO-Welterbe Oberes Mittelrheintal bringen wird.

Was erwartet neue Gästeführerinnen und Gästeführer?

Die Tourist-Information lässt ihre neuen Gästeführer nicht allein: Ein strukturiertes Onboarding erleichtert den Einstieg. Dazu gehören umfassende Informationen, die Teilnahme an Probeführungen bei erfahrenen Gästeführern sowie aufbereitete historische Fakten zu Sehenswürdigkeiten in und um Boppard. Auch Fachvokabular in Fremdsprachen wird zur Verfügung gestellt.

Gleichzeitig bleibt viel Raum für Individualität: Eigene Ideen, persönliche Schwerpunkte und besondere Themenführungen sind ausdrücklich erwünscht. Ob tagsüber oder in den Abendstunden, klassisch oder kreativ – sogar Verkleidungen sind möglich und gern gesehen. Und falls das Wetter einmal nicht mitspielt, gilt: Niemand steht im Regen, denn zur Begrüßung gibt es den originalen Boppard-Schirm. Die Tätigkeit erfolgt auf selbstständiger Basis und bietet viel Flexibilität sowie direkten Kontakt zu Gästen aus aller Welt.

„Unsere Gästeführerinnen und Gästeführer sind Botschafter unserer Stadt. Sie machen Geschichte lebendig und sorgen dafür, dass sich unsere Gäste willkommen fühlen. Gerade im Hinblick auf die BUGA freuen wir uns sehr über Menschen, die Boppard auch in anderen Sprachen präsentieren möchten“, betont Michael Defrancesco, Leiter der Tourist-Information Boppard.

Interessierte können sich ab sofort an die Tourist-Information wenden:

Ansprechpartner: Claudia Rheinbay und Michael Defrancesco

E-Mail: tourist@boppard.de

Telefon: 06742 3888