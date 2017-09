Tödlich verletzter Motorradfahrer

Koblenz (ots) – Am Sonntag, 10.09.2017, gegen 10:00 Uhr, befuhr eine neunköpfige Gruppe niederländischer Motorradfahrer die L 207, Alkener Berg, aus Richtung Alken bergan fahrend in Richtung Nörtershausen. Der Verunglückte 51-jährige Motorradfahrer war als vierter oder fünfter in der Kolonne unterwegs. Laut Angaben dreier seiner Motorradfreunde scherte dieser vor einer Rechtskurve nach links aus, möglicherweise um einen Vordermann zu überholen. Hierbei geriet er auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs und prallte ungebremst mit einem entgegenkommenden Wohnmobil zusammen. Der Motorradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle. Die beiden Insassen des Wohnmobiles wurden mit mittelschweren Verletzungen in ein Koblenzer Krankenhaus verbracht. Beide unfallbeteiligte Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 18.000 Euro geschätzt. Die L 207 musste für ca. 2 Stunden gesperrt werden.

Quelle: Polizei Koblenz

veröffentlicht am: 10.09.2017