Alle drei „Weihnachtsfeiern 67+“ bereits ausverkauft

„Jecke Saache metzemaache, drövver laache – Dat es Karneval“, singt Wicky Junggeburth. Ein buntes Karnevalsprogramm bietet allen Neuwiederinnen und Neuwieder ab 60 Jahren dazu am Samstag, 15. Februar, von 14.11 bis 17.30 Uhr in der Mehrzweckhalle Irlich die Gelegenheit. Karten für den Nachmittag in der Neuwieder Reihe „Städtische Veranstaltungen 67+“ sind ab sofort im Vorverkauf.

Die junggebliebenen Karnevalisten erwartet ein buntes Bühnenprogramm unter anderem mit Tanzaufführungen und Theaterdarbietungen. Die Organisatoren vom Amt für Stadtmarketing haben auch bei dieser Veranstaltung noch den ein oder anderen Überraschungsgast eingeplant. Außerdem wird für ausreichend Kaffee und Kuchen gesorgt sein. Auch Partner, Freunde und Verwandte unter 60 Jahren dürfen selbstverständlich als Begleitung mitfeiern.

Großen Zuspruch gab es im Vorfeld für die drei kostenlosen Weihnachtfeiern der städtischen Reihe. Die für das Wochenende 6. bis 8. Dezember geplanten adventlichen Feiern sind bereits restlos ausgebucht. „Nach der positiven Resonanz auf die zwei geselligen Weinfahrten im Herbst freuen wir uns jetzt auf gut besuchte Weihnachtsfeiern. Es ist schön, zu sehen, dass das neue Konzept der Veranstaltungen 67+ so viel Zuspruch bei den Neuwiedern findet“, resümiert Susanne Thiele vom Amt für Stadtmarketing die Anmeldezahlen.

Kartenvorverkauf

Eintrittskarten für die Karnevalssitzung für alle ab 60 Jahren gibt es ab sofort in der Neuwieder Tourist-Information, Marktstraße 59, zu kaufen. Gegen Vorlage eines Ausweisdokumentes können zwei Tickets pro Person erworben werden. Bei eigener Anreise kostet der Eintritt 11 Euro. Es ist auch wieder ein Bustransfer im Einsatz. Der entsprechende Fahrplan ist auf der Eintrittskarte abgedruckt. Zudem können Menschen mit Beeinträchtigung einen Fahrdienst nutzen. Dazu ist vorab eine Anmeldung beim Amt für Stadtmarketing erforderlich. Für alle, die von Bustransfer oder Fahrdienst Gebrauch machen, kostet der Eintritt inklusive Hin- und Rückweg 12,50 Euro. Weitere Informationen erteilt Susanne Thiele, Amt für Stadtmarketing, telefonisch unter 02631 802 252 oder per Mail an sthiele@neuwied.de.