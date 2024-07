Die Sanierungsmaßnahmen am Theater Koblenz machen den Einsatz eines Krans notwendig, der seinen Standplatz in der Clemensstraße haben muss. Von dort wird die komplette Baustellenlogistik durchgeführt. Die Aufstockung des Gebäudes sowie die Dach- und Fassadensanierung inklusive Photovoltaik finden überwiegend in der Clemensstraße statt und machen den Transport großer Stahlträger und Lasten notwendig.

Aus diesem Grunde wird die stadteinwärts führende Fahrspur der Clemensstraße zwischen Einfahrt Poststraße und der Casinostraße für den Verkehr gesperrt. Die Sperrung dauert vom kommenden Dienstag, 2. Juli 2024, bis voraussichtlich 31. August 2025. Die Clemensstraße bleibt stadtauswärts, also vom Zentralplatz in Richtung Theater, offen.

Der Busverkehr wird umgeleitet – Näheres unter koveb.de.