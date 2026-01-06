Der TGC Redoute Koblenz e.V. startet das neue Jahr mit einem besonderen Angebot: Am16. Januar 2026 findet ein Workshop für israelische Rundtänze statt. Unter dem Motto „Fühle die Freude – tanze die Hora mit uns!“ lädt Trainerin Jutta Simon alle Tanzbegeisterten und Neugierigen ein, die israelischen Rundtänze kennenzulernen.

Israelische Kreistänze sind weit mehr als nur Bewegung – sie stehen für Gemeinschaft, kulturelle Vielfalt und die Verbindung von Tradition und Moderne. Ihre Dynamik und Ausdruckskraft machen sie zu einem besonderen Erlebnis, das nicht nur Körper und Geist, sondern auch die Seele anspricht. Die Tänze sind ein Symbol für Hoffnung, Frieden und Zusammenhalt.

Der Workshop findet am 16. Januar 2026 von 18:00 bis 19:15 Uhr statt, in der rechten Halle im Vereinsheim des TGC Redoute Koblenz, das sich im Alten Bahnhof in Koblenz-Metternich befindet. Geleitet wird der Workshop von Jutta Simon, die mit ihrer Erfahrung und Begeisterung die Teilnehmer*innen in die Welt der israelischen Tänze einführt.

Egal, ob mit oder ohne Vorkenntnisse – jede und jeder ist herzlich willkommen, die ersten Schritte zu wagen oder die Freude an diesem besonderen Tanzstil zu entdecken.

Die Anmeldung ist bis zum Freitag, den 16. Januar 2026, um 17:00 Uhr per E-Mail an israeltanzko@yahoo.de möglich.