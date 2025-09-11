Mit großer Freude feierten die mitgereisten Fans von Teresa, darunter auch Bürgermeisterin Kathrin Laymann, am vergangenen Freitag, 05.09.2025 in Leiwen das Ergebnis zur Wahl der Moselweinkönigin 2025/2026. Teresa wird ab sofort die Moselregion in ihrer neuen Funktion als Moselweinkönigin vertreten.

Auf diesem Wege gratuliert Bürgermeisterin Kathrin Laymann, auch im Namen des Verbandsgemeinderates Rhein-Mosel, noch einmal ganz herzlich zu dieser besonderen Auszeichnung.

Bis zur Verkündung des Wahlergebnisses galt es für die insgesamt vier Kandidatinnen einige Aufgaben zu lösen. Die jungen Frauen mussten ihre Kenntnisse zu den Rebsorten, dem Weinbaugebiet Mosel, ihre rhetorischen Fähigkeiten und praktisches Geschick unter Beweis stellen. Trotz der starken Konkurrenz hat sich Teresa im zweiten Wahlgang gegen ihre drei Mitbewerberinnen durchgesetzt.

Kathrin Laymann ist sehr stolz, dass Teresa die Region nun als Moselweinkönigin repräsentieren wird. Sie ist eine hervorragende Botschafterin für die Weinkultur und die traditionsreiche Moselregion.

Die Wahl zur Moselweinkönigin ist eine besondere Ehre, die nicht nur Charme und Fachwissen fordert, sondern auch die Liebe zum Wein und zur Heimat widerspiegelt. Mit ihrer sympathischen Art, ihrer Begeisterung für den Moselwein und ihrem Engagement ist Teresa die ideale Wahl.

Die Verbandsgemeinde Rhein-Mosel freut sich darauf, Teresa bei ihren zahlreichen Auftritten zu unterstützen und gemeinsam mit ihr die Moselregion weit über ihre Grenzen hinaus bekannt zu machen.

Für die kommende Amtszeit wünscht Bürgermeisterin Laymann Teresa viel Freude, Erfolg und unvergessliche Momente.