Ludwigshafen (ots) – Am Sonntag (27.07.2025, gegen 15:50 Uhr), kam es zu einem

Fall von häuslicher Gewalt im Stadtteil Hemshof. Ein 28-Jähriger schlug seine

Freundin und drohte ihr mit einem Messer. Dabei erlitt sie leichte Verletzungen.

Sie flüchtete in die Wohnung ihrer Eltern, wovor der 28-Jährige randalierte und

durch die alarmierten Polizeibeamten unter Androhung eines Tasers schließlich

gefesselt und in Gewahrsam genommen werden konnte. Gegen ihn wurde ein Kontakt-

und Näherungsverbot für die Dauer von zehn Tagen ausgesprochen.

Die Frau wurde über ihre Rechte und Möglichkeiten in Kenntnis gesetzt und ein

Beratungsgespräch bei der Interventionsstelle Ludwigshafen empfohlen. Gegen den

Mann wurde ein Strafverfahren wegen Körperverletzung und Bedrohung eingeleitet.

Der Polizei kommt im Umgang mit häuslicher Gewalt als ständig erreichbare und

schnell verfügbare Organisation eine entscheidende Rolle zu. Prävention,

konsequente Strafverfolgung sowie weitreichender Opferschutz und Opferhilfe

sollen Opfern von häuslicher Gewalt effektiven Schutz gewähren.

Wenn auch Sie von häuslicher Gewalt betroffen sind, nehmen Sie Kontakt mit uns

auf. Bei allen Polizeidienststellen stehen Ihnen speziell geschulte

Ansprechpartner zur Verfügung. Daneben finden Sie unter https://s.rlp.de/CRC14

Ansprechpartnerinnen und Hilfsangebote für Frauen mit Gewalterfahrung.

In akuten Bedrohungssituationen wählen Sie die Notrufnummer 110.