Eine Schatzsuche im abendlichen Neuwied? Der beliebte Innenstadtrundgang für Kinder bekommt am Sonntag, 12. Oktober, eine ganz besondere Note: Mit Taschenlampen ausgestattet, gehen die jungen Entdeckerinnen und Entdecker auf Spurensuche durch die Deichstadt – und erleben dabei Sehenswürdigkeiten und spannende Geschichten einmal ganz anders.

Der rund 90-minütige Rundgang startet um 17 Uhr vor dem Schloss Neuwied. Spielerisch erfahren die Kinder Interessantes über ihre Stadt, entdecken versteckte Details und lösen unterwegs Rätsel. Für jede richtige Antwort gibt es ein Puzzlestück, das sie Schritt für Schritt näher zu einer kleinen Überraschung bringt.

Die Teilnahme kostet 6 Euro für Kinder und 4 Euro für Erwachsene. Da die Gruppe auf 25 Personen begrenzt ist, werden die Plätze nach Eingang der Anmeldungen vergeben. Interessierte können sind bis Freitag, 10. Oktober, bei der Tourist-Information Neuwied telefonisch unter 02631 802 5555, per E-Mail an tourist-information@neuwied.de oder vor Ort in der Marktstraße 59 anmelden. Und nicht vergessen: Alle Teilnehmenden sollten eine eigene Taschenlampe mitbringen – sie ist das wichtigste Werkzeug für das abendliche Abenteuer.

Zum Bild: Vom Schloss Neuwied aus brechen die Kinder auf zu einem Innenstadtrundgang der besonderen Art.