Am 7. März 2026 wird im Vereinsheim des TGC Redoute Koblenz e.V. in Koblenz-Metternich die rheinland-pfälzische Landesmeisterschaft im Standardtanzen ausgetragen. Das Turnier bringt die besten Paare aus Rheinland-Pfalz und darüber hinaus zusammen. Und es bietet Tanzsport auf einem hohen Niveau.

Mit dabei ist auch das Ehepaar Heike und Andreas Wicht, das für den TGC Redoute in der S-Klasse antritt, das ist die höchste deutsche Tanzsportklasse. Das Paar lebt in Trier und nimmt regelmäßig die 120 Kilometer lange Fahrt zum Training in Koblenz auf sich. Vor zwei Jahren wechselten die beiden von einem Verein in Trier zur Redoute, um hier unter der Leitung der ehemaligen Weltmeisterin Sybill Daute zu trainieren. „Wir tanzen schon seit 20 Jahren in der S-Klasse, aber wir hatten selten Gruppentraining. Und Sybill ist wirklich eine tolle Trainerin“, sagt Andreas Wicht. Für Heike Wicht ist das Training in Koblenz auch eine Art Rückkehr in ihre Heimat: „Ich bin in Koblenz geboren und in Wallersheim aufgewachsen“, erzählt sie. „Von daher ist die Affinität da.“

Für Heike und Andreas Wicht ist das Tanzen nicht nur ein Sport, sondern auch eine gemeinsame Leidenschaft. „Tanzen bedeutet für uns Zeit zu zweit“, sagt Heike. „Dass wir das als Ehepaar teilen können und dabei auch noch auf einem so hohen Niveau erfolgreich sind, ist für uns ein großes Glück.“ Zuletzt sicherten sich die beiden etwa den dritten Platz bei den offenen saarländischen Meisterschaften in ihrer Altersklasse. Die Landesmeisterschaft in Koblenz ist für sie der Auftakt zu einer Turniersaison, die sie unter anderem noch zur Europameisterschaft in Berlin und zum renommierten Turnier „Die Ostsee tanzt“ führen wird. Weitere nationale und internationale Veranstaltungen stehen auch auf dem Programm für das Wettkampfjahr 2026.

Die rheinland-pfälzische Landesmeisterschaft im Standardtanzen beginnt am 7. März um 11 Uhr im Vereinsheim des TGC Redoute in Koblenz-Metternich. Zuschauerinnen und Zuschauer sind herzlich willkommen, der Eintritt ist frei.

Mit etwa 700 Mitgliedern ist der TGC Redoute Koblenz e.V. der größte Tanzsportverein in Rheinland-Pfalz. Der Verein bietet ein breites Angebot für Hobbytänzerinnen und -tänzer sowie für Spitzenpaare wie Heike und Andreas Wicht. Weitere Informationen zur Landesmeisterschaft und zum Verein finden sich online unter https://tgc-redoute.de/

