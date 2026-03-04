Politik, Brauchtum und Frühstück – diese besondere Mischung erwartete die Gäste bei „Der NEXT(E) bitte“ im Altes Brauhaus Koblenz Anfang Februar. Die Veranstaltung startet ab 9:00 Uhr mit einem reichhaltigen Frühstück in entspannter Atmosphäre. Frischer Kaffee, köstliche Leckereien und gute Gespräche sorgen für einen genussvollen Auftakt.

Um 10:00 Uhr beginnt das Highlight des Morgens: die Talkshow „Der NEXT(E) bitte“ mit NEXT-Moderator Frank Ackermann. Mit Charme, Neugier und pointierten Fragen führt er durch Gespräche, die nah am Publikum und mitten aus dem Leben sind – persönlich, aktuell und lebendig.

Die letzte Talkshow am 28. Februar stand ganz im Zeichen der Landespolitik: Vier Landtagskandidaten präsentierten sich im Vorfeld der Landtagswahl am 22. März in Rheinland-Pfalz.

Als Gäste begrüßte die Runde:

Dr. Anna Köbberling (SPD)

Philip Rünz (CDU)

Stephan Wefelscheid (Freie Wähler

Carl-Bernhard von Heusinger (Bündnis 90/ Die Grünen)

Die Verbindung aus informativem Talk, persönlichem Austausch und kulinarischem Genuss macht „Der NEXT(E) bitte“ zu einem besonderen Erlebnis für alle, die gesellschaftliche Themen in angenehmer Atmosphäre erleben möchten.

Teilnahme & Tickets

Nächster Termin: 25. April 2026

Ort: Altes Brauhaus Koblenz 🕘 Beginn: ab 9:00 Uhr (inkl. Frühstück), Talk ab 10:00 Uhr ⚠️ Begrenzte Plätze – frühzeitige Buchung empfohlen 🎟 Tickets & Infos: 📧 info@altesbrauhaus-koblenz.de 📞 0261 1330377 🌐 www.altesbrauhaus-koblenz.de

Ein Pflichttermin für alle, die sich für Aktuelles in der Region interessieren – und ein leckeres Frühstück genießen möchten

Wir freuen uns auf euch!