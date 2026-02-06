LahnKobolde öffnen am 21. Februar für alle Interessierten

Lahnstein. Am Samstag, 21. Februar sind Interessierte von 10.00 bis 14.00 Uhr herzlich zum Tag der offenen Tür in den Waldkindergarten LahnKobolde, Dr.-Max-Otto-Bruker-Straße 1, eingeladen.

Interessierte Familien, Unterstützerinnen und Unterstützer sowie alle Neugierigen haben an diesem Tag die Gelegenheit, den besonderen Alltag des Waldkindergartens kennenzulernen. Nach der offiziellen Begrüßung steht die Entdeckung des Geländes der LahnKobolde auf dem Programm. Dabei erhalten die Besucherinnen und Besucher Einblicke in die pädagogische Arbeit und die naturnahe Umgebung, in der die Kinder lernen und wachsen.

Der „Baum der Gespräche“ bietet Raum für Austausch, Fragen und Begegnungen. Außerdem stellen sich sowohl der Förderverein als auch die c vor und informieren über ihre Arbeit und Unterstützung des Waldkindergartens.

Das Team der LahnKobolde beschreibt seine Philosophie mit den Worten: „In unserem Waldkindergarten wird aus einem Samen Hoffnung, aus einem Setzling Vertrauen und aus einem Baum eine blühende Gemeinschaft.“

Weitere Informationen zum Waldkindergarten finden sich unter www.lahnstein.de/waldkiga.

