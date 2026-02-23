Alle zwei Jahre findet am ersten Wochenende im März der Tag der Archive statt. In Koblenz öffnen gleich drei Archive nacheinander ihre Türen, um Wissenswertes über ihre Arbeit zu vermitteln. Das Stadtarchiv macht den Anfang!

Am Freitag, 6. März 2026, können Sie von 14:00 bis 18:00 Uhr die Archivräume in der Alten Burg besichtigen, ausgewählte Archivalien bestaunen, sowie mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ins Gespräch kommen.

Besonders interessante Exponate und eine Roll-up-Ausstellung zum diesjährigen Thema „Alte Heimat – Neue Heimat“ geben Einblicke in „Die Geschichte des Stadtarchivs Koblenz. Aus dem Gewölbe der Liebfrauenkirche über das Staatsarchiv in die Alte Burg bis zum Forum Confluentes.“

Außerdem werden Jung und Alt hinter die Kulissen sowie in die Geschichte des Koblenzer Stadtarchivs und der Alten Burg geführt. Dazu wird um 15:00 Uhr und um 17:00 Uhr jeweils eine Vorstellung des Stationentheaterstücks „Maus Mitza im Archiv“, basierend auf dem gleichnamigen Kinderbuch, angeboten. Interessierte Bürgerinnen und Bürger ab 4 Jahren können sich telefonisch unter 0261/129-2644 für eine der beiden ca. 40-minütigen Vorstellungen anmelden – die Teilnehmerzahl ist begrenzt.