Erster Bauabschnitt eröffnet – Koblenz stärkt Aufenthaltsqualität und Radverkehr

„Ich freue mich, dass die Bürgerinnen und Bürger nun sehen können, wie attraktiv der erste Bauabschnitt der Südallee gestaltet ist“, sagte Oberbürgermeister David Langner bei der feierlichen Übergabe. „Und dass wir zeigen können, dass es am Ende mehr Bäume geben wird als zuvor.“ Gemeinsam mit Baudezernent Prof. Dr. Andreas Lukas, Projektbeteiligten sowie Gästen aus Politik und den umliegenden Schulen durchschnitt er auf der Fahrradstraße vor dem Max-von-Laue-Gymnasium symbolisch das rote Band. Mit der Neugestaltung erhält Koblenz eine zukunftsweisende Wohnstraße mit hohem Aufenthaltswert und klarer Ausrichtung auf den Fuß- und Radverkehr.

Die neue Südallee verbindet wichtiges Quartiersgrün mit einer zentralen Nord-Süd-Achse. Breite Fußwege unter Bäumen, begleitende Grünstreifen sowie kleine Plätze mit Sitzgelegenheiten laden künftig zum Verweilen ein. Ein durchgängiger, lärmarmer Radweg mit asphaltierter Oberfläche schafft eine komfortable und sichere Verbindung, während die konsequente Trennung von Rad- und Fußverkehr für Übersichtlichkeit sorgt. Auf der neuen Fahrradstraße hat der Radverkehr Vorrang vor dem Autoverkehr. Gleichzeitig wurde im südlichen Abschnitt der historische Allee-Charakter wiederhergestellt – ein Zusammenspiel von städtebaulicher Tradition und modernen Anforderungen.

Das Projekt ist Teil des Förderprogramms „Aktive Innenstadt“ und wurde seit 2017 in enger Abstimmung mit Bürgerinnen und Bürgern entwickelt. Ein europaweiter Wettbewerb brachte 2018 den Siegerentwurf „Grüne Achse“ des Büros Mann Landschaftsarchitektur (Fulda) hervor, der seit Anfang 2024 schrittweise umgesetzt wird. Insgesamt investiert die Stadt Koblenz rund 12,77 Millionen Euro in die Neugestaltung, davon rund 4,7 Millionen Euro aus Fördermitteln von Bund und Land. Der erste Bauabschnitt umfasst 270 Meter; die gesamte Südallee misst rund 1,1 Kilometer. Bereits bis Ende 2025 soll der durchgehende Abschnitt zwischen Markenbildchenweg und Friedrich-Ebert-Ring fertiggestellt sein – und damit früher als ursprünglich vorgesehen.

Baudezernent Prof. Dr. Andreas Lukas dankte besonders Projektleiterin Dagmar Quadflieg vom Eigenbetrieb Grünflächen- und Bestattungswesen für ihr Engagement: „Der neuen Südallee sieht man an, dass es sich nicht um eine gewöhnliche Straße handelt.“ Zentrales Element ist die Begrünung: Im ersten Abschnitt wurden 57 Vogelkirschen (Prunus avium ‘Plena’) gepflanzt, insgesamt werden es 144 Bäume sein. Neben hochwertigem Naturstein und Betonpflaster im historischen Format sorgt insbesondere die Bepflanzung dafür, dass die Südallee wieder als grüne Lebensader der Stadt erlebbar wird – mit hoher Aufenthaltsqualität, attraktiver Gestaltung und nachhaltiger Mobilitätsorientierung für kommende Generationen.

Fotos (Stadt Koblenz / Verena Groß): Während einer kleinen Feierstunde gaben Oberbürgermeister David Langner und Baudezernent Prof. Dr. Andreas Lukas den ersten Bauabschnitt der Südallee offiziell frei.

Oberbürgermeister David Langner und Baudezernent Prof. Dr. Andreas Lukas durchschnitten gemeinsam mit Projektbeteiligten, politischen Gästen und Schulleitern symbolisch das rote Band auf der neuen Fahrradstraße.