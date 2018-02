Stricken aktuell für Anfänger und Wiedereinsteiger

Stricken erfreut sich weiterhin großer Beliebtheit. Die traditionelle Handarbeitstechnik ist aktueller denn je. Lassen Sie uns gemeinsam aktuelle Modestücke erstellen. Der Kurs richtet sich an Wiedereinsteiger und insbesondere an Kursteilnehmer, die bereits am Anfängerkurs teilgenommen haben. Der Kurs vertieft die bereits gelernten Techniken und wir fertigen ein Strickstück nach eigenen Vorstellungen an.

Insbesondere soll ein Fokus in diesem Kurs auf dem Anfertigen von Socken liegen.

Beginn: Mi., 21.02.18 von 18:00 – 20:00 Uhr

Anmeldung und weitere Informationen unter www.vhs-koblenz.de oder unter (0261) 129-3702/-3711/-3730/-3740.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 08.02.2018