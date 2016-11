Streit auf Zebrastreifen eskaliert

Koblenz (ots) – Am Montag, 07.11.2016, wurde die Koblenzer Polizei gegen 13.50 Uhr zu einer Auseinandersetzung auf dem Gelände eines Baumarktes in der Otto-Schönhagen-Straße in Koblenz gerufen. Hier wollte eine Frau, mit ihrem Baby auf dem Arm, den Zebrastreifen auf dem dortigen Parkplatz überqueren, als sich laut ihren Angaben ein Pkw mit hoher Geschwindigkeit näherte und stark abbremste. Sie erschrak und stellte den Fahrer zur Rede. Im Verlauf des kurzen Gesprächs wurden die Frau und deren Lebensgefährte vom Fahrer des Pkw beleidigt. Nachdem der Mann seinen Pkw abgestellt und sich in den Baumarkt begeben hatte, folgte ihm das Paar, um ihn zur Rede zu stellen. Hier soll es dann zu leichteren Handgreiflichkeiten gekommen sein. Verletzt wurde jedoch niemand. Die Polizeiinspektion Koblenz 2 bittet um Hinweise von Zeugen, die den Vorfall auf dem Parkplatz und im Eingangsbereich des Baumarktes beobachtet haben. Telefon: 0261-1032911.

veröffentlicht am: 08.11.2016