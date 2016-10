Straßenbauarbeiten in Pfaffendorf „Im Schenkelsberg“

Von Mittwoch, 19.10.2016 bis Samstag, 29.10.2016 wird im Auftrag des Kommunalen Servicebetriebes Koblenz der Fahrbahnbelag in einem Teilbereich der Straße „Im Schenkelsberg“ von Haus Nr.16 bis zur Straße „Ellingshohl“ erneuert. Die Arbeiten werden unter Vollsperrung durchgeführt.

Am 19. Oktober wird die vorhandene Deckschicht abgefräst. Im Anschluss erfolgen diverse Vorarbeiten bis einschließlich 27. Oktober. Die Straße ist von der Balthasar-Neumann-Straße aus bis Haus Nr.18 befahrbar. Im Ausbaubereich ist die Straße tagsüber voll gesperrt. Zwischen 17:00 Uhr und 7:00 Uhr ist das Baufeld befahrbar, jedoch ist die Zufahrt auf die Grundstücke bedingt durch den Höhenunterschied nicht möglich. Am 28.10.2016 werden die Asphaltarbeiten unter absoluter Vollsperrung im Baufeldbereich durchgeführt. Nach der Auskühlzeit wird die Straßen am 29.10.2016 ab ca. 10:00 Uhr wieder freigegeben. Während der gesamten Bauzeit muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden für die der Servicebetrieb um Verständnis bittet.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 13.10.2016