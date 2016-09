Straßenbauarbeiten in Niederberg „Alte Burgstraße“ und „Im Römerkastell“

In der Zeit vom 20.09.2016 bis 30.09.2016 werden im Auftrag des Kommunalen Servicebetriebes Koblenz die Fahrbahndecken der Straßen „Alte Burgstraße“ und „Im Römerkastell“ in Niederberg erneuert. Am 21.09.2016 werden die vorhandenen Deckschichten abgefräst. Im Anschluss erfolgen „Im Römerkastell“ noch diverse Vorarbeiten bis einschl. 23.09.2016. Vom 20.09. bis 23.09.2016 ist daher in der Zeit von 6:00 Uhr bis 17:00 Uhr das Befahren und Parken „Im Römerkastell“ nicht möglich. Zwischen 17:00 Uhr und 6:00 Uhr ist das Befahren und Parken erlaubt.

Die Vorarbeiten „Alte Burgstraße“ werden vom 20.09. bis 29.09.2016 durchgeführt. Auch hier ist in der Zeit von 6:00 Uhr bis 17:00 Uhr das Befahren und Parken nicht möglich. Zwischen 17:00 Uhr und 6:00 Uhr ist das Befahren und Parken erlaubt.

Am 29.09.2016 wird „Im Römerkastell“ die neue Deckschicht eingebaut und am 30.09.2016 in der Straße „Alte Burgstraße“. Aus diesem Grund werden die Straßen und die Parkstände jeweils an den Tagen voll gesperrt. Nach der Auskühlzeit werden die Straßen am darauffolgenden Tag ab 6:00 Uhr wieder freigegeben.

Während der gesamten Bauzeit muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden, daher bittet der Servicebetrieb um Verständnis.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 14.09.2016