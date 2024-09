In der Zeit von Montag, 23. September bis Samstag, 28. September wird im Auftrag des Kommunalen Servicebetriebes Koblenz der Fahrbahnbelag in der „Zeisigstraße“ von Hausnummer 1 bis 30 erneuert.

Zuerst wird am 23. September die Verkehrssicherung aufgebaut und erste Vorarbeiten werden durchgeführt. Am 24. September wird der vorhandene Fahrbahnbelag ca. 10 cm tief abgefräst. In der Zeit vom 25. bis 26. September folgen die Vorarbeiten an Schächten, Schiebern und Rinnen. Am 27. September erfolgt der Einbau der neuen Asphaltschicht. Am 28. September soll die Straße wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Während der Bauzeit ist der betroffene Straßenabschnitt gesperrt. Die Umleitung wird über die Simmerner Straße ausgeschildert. Da die gefräste Fläche wesentlich tiefer als die Rinne liegt, können die Grundstücke nicht angefahren werden. Im Bedarfsfall ist die Baustelle für Anwohner nach Absprache mit der Baufirma, außer an den Tagen an denen gefräst und asphaltiert wird, kurz zu befahren. Bitte parken Sie außerhalb des Abschnitts.

Bezüglich der Abfallentsorgung ändert sich für die Anwohner nichts. Die Entsorgungsfahrzeuge können entweder die Baustelle passieren oder die Abfallbehälter werden vom Baustellenpersonal zentral gesammelt und wieder zurückgestellt. In Ausnahmefällen kann auch eine Abfuhr am darauffolgenden Werktag erfolgen.

Während der gesamten Bauzeit muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden; der Kommunale Servicebetrieb Koblenz bittet um Ihr Verständnis.