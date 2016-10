Straßenbauarbeiten in der Thielenstraße

Nach Verlegung einer neuen Wasserleitung wird im Auftrag des Kommunalen Servicebetriebs Koblenz der schadhafte Straßenbelag der Thielenstraße erneuert. Am Donnerstag, 13.10. wird die Deckschicht abgefräst und in den folgenden Tagen werden die Straßeneinbauten ausgetauscht und teilweise der Straßenunterbau ergänzt. Hierdurch ist das Befahren der Straße nicht möglich. Am Donnerstag, 20.10. soll die neue Asphaltschicht eingebaut werden.

Die Arbeiten finden unter Vollsperrung statt. Am Wochenende ist eine Zufahrt zu den Grundstücken möglich. Der Fußgängerweg bleibt während der Arbeiten begehbar. Trotz der Ferienzeit ist mit Behinderungen zu rechnen.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 05.10.2016