Straßenbauarbeiten in der „Johannes-Casel-Straße“

Von Mittwoch, 21.02. bis Dienstag, 27.02.2018 wird im Auftrag des Kommunalen Servicebetriebes Koblenz der Fahrbahnbelag in der „Johannes-Casel-Straße“ erneuert.

Am Mittwoch, 21. Februar wird in der „Johannes-Casel-Straße“ zwischen „Friesenstraße“ und „Niederberger Höhe“ die vorhandene Deckschicht ca. 10 cm abgefräst. Am 22. und 23. Februar werden die Vorarbeiten an Schiebern und Schächten durchgeführt. Da nach dem Ausbau der alten Deckschicht ein Höhenunterschied zur Bordanlage von ca. 15 cm besteht und die Einbauteile ebenso hoch aus der umgebenden Fläche herausragen werden die Arbeiten unter Vollsperrung durchgeführt.

Im Anschluss erfolgt dann am Montag, 26. Februar der Einbau der neuen Deckschicht. Die Verkehrsfreigabe erfolgt am 27.02.2018 gegen Mittag.

Während der gesamten Bauzeit muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 15.02.2018