Straßenbauarbeiten in der Bardelebenstraße

In der Zeit vom 31.08.2017 bis 05.09.2017 wird im Auftrag des Kommunalen Servicebetriebes Koblenz der Fahrbahnbelag in der Bardelebenstraße zwischen Moselring und David-Röntgen-Straße erneuert.

Am 31.08.2017 wird die vorhandene Asphaltschicht abgefräst. In der Zeit vom 01.09.2017 bis 04.09.2017 werden die Vorarbeiten an Schiebern und Schächten durchgeführt. Im Anschluss daran erfolgt am 05.09.2017 der Einbau der Asphaltdeckschicht. Die Arbeiten finden unter Vollsperrung der Straße statt.

Während der gesamten Bauzeit muss mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Der Servicebetrieb bittet um Verständnis und erhöhte Aufmerksamkeit.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 25.08.2017