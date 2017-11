Straßenbauarbeiten in der Arenberger Straße im Stadtteil Niederberg

In der Zeit vom 14.11.2017 bis 23.11.2017 wird im Auftrag des Kommunalen Servicebetriebes Koblenz der Fahrbahnbelag in Niederberg in der Arenberger Straße zwischen „Kniebreche“ und Friesenstraße erneuert. In der Zeit vom 14.11.2017 bis 16.11.2017 finden hierzu vorbereitende Arbeiten statt. Am 17.11.2017 wird dann die vorhandene Deckschicht in den Randbereichen abgefräst. Im Anschluss daran erfolgen weitere Vorarbeiten bis einschließlich 20.11.2017.

Die Straße ist während dieser Zeit befahrbar.

Am 21.11.2017 und 22.11.2017 erfolgt der Einbau der neuen Deckschicht unter Ampelverkehr. In dieser Zeit wird es zu Behinderungen kommen. Nach der Auskühlzeit wird die Straße am 23.11.2017 im Laufe des Tages wieder freigegeben.

Der Kommunale Servicebetrieb bitten Anlieger und Verkehrsteilnehmer um Verständnis und erhöhe Aufmerksamkeit im Baustellenbereich.

Quelle: Stadt Koblenz

veröffentlicht am: 14.11.2017